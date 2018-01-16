В Чечне отказались возбуждать дело о пытках полицией подозреваемых в торговле наркотиками

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Чеченской республики отказали в возбуждении уголовного дела по итогам проверки заявлений жителей села Автуры Меджидовых о пытках со стороны полицейских, добивавшихся от них признания в торговле наркотиками.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела принято в связи с отсутствием состава преступления, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе МВД Чечни.

Ранее издание Republic опубликовало показания жителя Чечни Магомед-Али Межидова, заявившего, что в августе 2017 года его и младшего брата задержали по подозрению в торговле наркотиками и пытали электричеством, добиваясь признательных показаний.

По данным МВД ЧР, предварительное расследование по возбужденным в отношении братьев Меджидовых уголовным делам о торговле наркотиками окончено. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

При этом в чеченской полиции заявили, что информация в СМИ "о якобы неправомерных действиях сотрудников полиции в отношении братьев Межидовых не соответствует действительности", и назвали ее "очередной попыткой очернить сотрудников органов внутренних дел Чечни в глазах общественности".