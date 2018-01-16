Из-за земельного спора в Афганистане убиты и ранены не менее 70 человек

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - На юге Афганистана в ходе столкновения представителей двух племен и талибов убито и ранено не менее 70 человек, сообщило во вторник информационное агентство Sana со ссылкой на местные власти.

"Поводом для вооруженного столкновения представителей племен Ализай и Исхакзай стал земельный спор. Талибы хотели отобрать у племени Ализай часть их земель и передать представителям племени Исхакзай. В результате вооруженного столкновения погибли 10 мирных граждан и 20 боевиков радикального движения "Талибан", еще 40 человек получили ранения", - приводит издание слова пресс-секретаря губернатора провинции Гильменд Омара Звака.

Отмечается, что власти провинции пока не предприняли никаких мер для разрешения конфликта.