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Из-за земельного спора в Афганистане убиты и ранены не менее 70 человек

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - На юге Афганистана в ходе столкновения представителей двух племен и талибов убито и ранено не менее 70 человек, сообщило во вторник информационное агентство Sana со ссылкой на местные власти.

"Поводом для вооруженного столкновения представителей племен Ализай и Исхакзай стал земельный спор. Талибы хотели отобрать у племени Ализай часть их земель и передать представителям племени Исхакзай. В результате вооруженного столкновения погибли 10 мирных граждан и 20 боевиков радикального движения "Талибан", еще 40 человек получили ранения", - приводит издание слова пресс-секретаря губернатора провинции Гильменд Омара Звака.

Отмечается, что власти провинции пока не предприняли никаких мер для разрешения конфликта.

Теги: Афганистан, Талибан
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