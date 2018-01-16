Эрдоган не исключил проведения совместной операции с сирийской оппозицией

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Турецкие власти планируют провести совместно с бойцами сирийской оппозиции военную операцию против курдских военизированных формирований на севере Сирии, цитирует Hurriyet президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Турции заявил в ходе выступления в парламенте, что в скором времени Турция проведет военные операции в двух районах.

"ВС Турции в ближайшее время начнут операцию по поэтапному освобождению от террористов (от курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами - ИФ) районов Сирии. Операции начнутся с Африна и Манбиджа. Этому не смогут помешать страны, которые заявляют о поддержке Анкары и в то же время наносят Турции удар в спину", - сказал турецкий лидер.

"Безусловно, они (отряды сирийской оппозиции - ИФ) примут участие и будут сражаться с нами бок о бок. Ведь эта борьба в конечном счете ведется ради них. Турция оказывает поддержку братьям-сирийцам, чтобы они смогли стать хозяевами своей земли", - добавил турецкий лидер.

Африн - один из трех кантонов сирийского Курдистана (Рожавы) - курдского территориального образования на севере Сирии, о создании которого было объявлено 17 марта 2016 года. В последние дни регулярно поступают сообщения о турецких артобстрелах района, в котором расположен Африн.

Манбидж - город на севере Сирии, расположен недалеко от границы с Турцией.