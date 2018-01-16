В 2017 году 90% связанных с Трампом новостей в США были негативными

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Американский медиа-регулятор Media Research Center (MRC) провел исследование , в рамках которого эксперты оценили освещение деятельности президента США Дональда Трампа в СМИ в первый год его президентства.

Согласно данным регулятора, с января по декабрь 2017 года около 90% новостных сюжетов с упоминанием американского президента были негативными, 10% - позитивными (исследование не учитывало нейтральные упоминания).

При этом частота упоминаний Трампа в вечерних новостных выпусках была значительно выше, чем у его предшественника Барака Обамы. Так, сюжеты, посвященные Трампу, занимали около 34% эфирного времени новостей, в то время как во время президентства Обамы лидеру США в новостях уделялось около 10-15% новостного эфира.

В исследовании подчеркивается, что в течение года в США Трампу была посвящена каждая третья минута времени эфира новостей.

Более 60% негативных новостей о Трампе связаны не с принятыми президентом решениями, а с обвинениями в возможных связях с Россией и влиянием на выборы президента в 2016 году, отмечают эксперты MRC.