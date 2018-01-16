Здание российского культурного центра в Афганистане восстановлено

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в афганской столице полностью восстановлено, решаются вопросы обеспечения безопасности для его официального открытия, заявила журналистам во вторник глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

"В Афганистане дом (здание РЦНК), который был разрушен, полностью восстановлен. Пока его громкого открытия не произошло, хотя принятие этого дома уже есть. Там были наши представители, пока вопрос с безопасностью до конца не решен, но это будет", - сказала Митрофанова.

Она отметила, что Россотрудничество готово возобновить работу РЦНК в Дамаске.

"В Дамаске у нас дом был законсервирован с началом боевых действий. Сейчас мы готовы возобновить его полноценную работу, как только служба безопасности даст добро. Там центры были, очень активные и хорошие", - отметила Митрофанова.