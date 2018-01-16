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Парламент Чехии не одобрил предложенный премьером состав кабмина

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Новый кабинет министров Чехии, сформированный премьер-министром Андреем Бабишем, не смог получить поддержки в парламенте во время голосования во вторник, сообщает чешское радио.

"Парламент отказался выразить доверие правительству", - сказал спикер парламента.

Против состава нового правительства проголосовали 117 членов парламента, 78 человек поддержали его, пятеро воздержались, отмечается в сообщении.

Президент Чехии Милош Земан даст премьеру еще одну возможность сформировать правительство, новый кабмин также должен будет получить поддержку парламента.

Ранее в январе в Чехии прошли президентские выборы, на которых победил Земан. В октябре 2017 года на парламентских выборах победила партия Бабиша АНО.

Теги: Чехия, Милош Земан
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