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Президент Молдавии договорился об интервью с российской журналисткой Зейналовой

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон обещал дать интервью журналистке НТВ Ираде Зейналовой, которую накануне не пустили в республику.

"Я с ней утром уже разговаривал по телефону. Договорились, что в ближайшие дни Ирада Зейналова прилетит по моему личному официальному приглашению, и я дам интервью. Сам факт того, что российскую журналистку не пустили в Молдавию, вписывается в повестку дня нынешнего парламентского большинства. Это не первый подобный случай", - заявил журналистам в среду И.Додон.

Президент выразил недоумение этими действиями, так как в начале года премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил о намерении наладить отношения с Россией. "Такие шаги точно не помогут возобновлению полноценного диалога и сотрудничества с нашим стратегическим партнером - Российской Федерацией", - подчеркнул Додон.

Ранее в пограничной полиции Молдавии сообщили, что журналистку российского телеканала НТВ И.Зейналову не пропустили в страну, так как она не смогла объяснить цель визита.

"Гражданке Российской Федерации Ираде Зейналовой был запрещен въезд в Молдавию, так как она не смогла подтвердить цель визита в республику. Она прилетела на самолете рейсом Стамбул - Кишинев. На контроле женщина заявила, что у нее запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально. Было принято решение запретить въезд в страну, она была отправлена в Москву ближайшим рейсом во вторник вечером", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В пограничной полиции подчеркнули, что в данном случае речь не идет о длительном запрете на въезд или депортации.

В свою очередь на телеканале НТВ выразили недоумение в связи с действиями молдавских пограничников в отношении Зейналовой. "Искренне удивлены. В течение трех часов, которые съемочная группа НТВ провела в аэропорту, представители пограничной полиции неоднократно говорили с представителями тех самых официальных лиц", - говорится в официальном канале НТВ в Telegram.

Однако, как отмечает телеканал, пограничная полиция Молдавии объяснила, что журналистку решили не пускать в страну, так как она не смогла подтвердить документально запланированные встречи с официальными лицами.

Это не первый случай запрета на въезд в Молдавию российским журналистам. Так, в прошлом году въезд в республику был запрещен главному редактору федерального еженедельника "Российские Вести" Дмитрию Ермолаеву, главному редактору еженедельника "Аргументы и факты" Игорю Черняку, корреспонденту газеты "Комсомольская правда" Дарьей Аслановой, журналистке ВГТРК Марине Сафроновой, режиссеру Алексею Самолетову, политологу Михаилу Делягину, а также другим публицистам, общественным и культурным деятелям.

В июле 2017 года персона нон-грата в Молдавии был объявлен вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, который является также представителем президента России по Приднестровью и сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Теги: Молдавия, Ирада Зейналова, Игорь Додон
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