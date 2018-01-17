Новый раунд переговоров по сирийскому урегулированию пройдет в Вене в конце января

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Переговоры по сирийскому урегулированию возобновятся в Вене 25-26 января, сообщила в среду канцелярия спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что проведение очередного раунда межсирийских переговоров перенесено из Женевы в Вену в связи с вопросами обеспечения безопасности.

"Перенос переговоров в Вену связан с логистическими причинами, не более того. В Швейцарии в конце января будет форум в Давосе, необходимо слишком много сил, чтобы обеспечить безопасность сразу двух крупных мероприятий", - сказал источник.

В офисе де Мистуры также сообщили, что на встрече в Вене особое внимание будет уделено обсуждению вопроса будущей конституции Сирии.