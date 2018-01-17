Венгерские власти задумались о мерах против помогающим нелегалам НПО

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Власти Венгрии намерены вскоре принять ряд законов против национальных неправительственных организаций (НПО), которые оказывают содействие нелегальной иммиграции, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу МВД Шандора Пинтера.

По его словам, такие НПО должны регистрироваться в судебных инстанциях, в случае получения более половины финансования из-за рубежа, они обязаны платить 25-процентный налог на эти срекдства.

Он отметил, что если НПО не станут выполнять эти требования, то их могут оштрафовать.

Министр также сообщил, что ограничительные меры могут применяться против граждан Венгрии, способствующих нелегальной иммиграции: таким гражданам запретят приближаться более чем на восемь километров к границам Венгрии со странами, не входящими в Шенгенскую зону - Сербии или Украины.

Он добавил, что иностранцам, замешанным в перевозках нелегалов, могут запретить нахождение на территории Венгрии.

Однако АР отмечает, что планируемые меры против НПО и лиц, содействующих нелегальной иммиграции, не будут затрагивать религиозные благотворительные организации и Красный Крест, которые занимаются раздачей продовольствия и медикаментов нелегалам.

АР напоминает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимает жесткую позицию в отношении нелегалов, особенно мусульманского происхождения, а в 2015 году Венгрия возвела ограждения на своих южных границах для прекращения потока беженцев.