Два казахстанских водителя сгоревшего в Актюбинской области автобуса выжили

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Два казахстанских водителя автобуса, сгоревшего на трассе в Актюбинской области (на западе) Казахстана, выжили. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

"Два водителя, по предварительным данным, граждане Казахстана, и оба выжили", - сказал Иманкулов.

По его словам, судя по номерным знакам автобуса, он зарегистрирован в Южно-Казахстанской области.

Как сообщалось, в четверг в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 человека - все граждане Узбекистана. Всего в автобусе находились 57 человек, пятерым удалось выжить.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы.

На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.