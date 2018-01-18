Обвиненный в краже почты британец сам вычислил настоящего вора спустя сорок три года

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Британский предприниматель Стивен Симмонс (Stephen Simmons), обвиненный в 1976 году в краже почты из поезда в Лондоне, смог доказать свою невиновность 43 года спустя, сообщает британская The Daily Mail.

Накануне Апелляционный суд в Лондоне отменил обвинительный приговор в отношении 62-летнего Симмонса.

По данным издания, ранее Симонс настаивал на своей невиновности, но дело не доходило до суда. В 2013 году Симмонс обратился в эфире радиостанции LBC за юридическим советом, и ему предложили поискать в интернете информацию об арестовавшем его полицейском, которым был сержант Дерек Риджвелл (Derek Ridgewell).

Как сообщала "Би-Би-Си", Симмонсу удалось выяснить, что спустя два года после завершения суда самого Риджвелла обвинили в том, что он совершал кражи почтовых сумок Royal Mail, продавал их и подставлял других людей во избежание наказания. По данным International Business Times, Риджвелл оказался замешан в случаях ложного обвинения афроамериканцев в совершении краж в метро. Сержанта приговорили к семи с половиной годам тюремного заключения, он умер в тюрьме в 1982 году.

Симмонс направил ходатайство в комиссию по пересмотру уголовных дел, которая по результатам проверки обратилась в суд.