Три казахстанца выжили в сгоревшем автобусе на западе страны

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - По уточненным данным, в сгоревшем автобусе в Актюбинской области Казахстана находились трое граждан Казахстана, все они выжили, сообщили агентству "Интерфакс" в ДЧС области.

Ранее сообщалось о двух выживших гражданах Казахстана - водителях автобуса.

"Водителей двое - казахстанцы, но один из выживших пассажиров был тоже казахстанец, он житель Южно-Казахстанской области. Но еще неизвестно точно, пассажир он или третий водитель", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в четверг в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 человека - по предварительным данным, все граждане Узбекистана. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятерым удалось выжить.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы.

На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.