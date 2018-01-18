Лондон собрался выделить еще 44 млн фунтов на безопасность в лагере мигрантов Кале

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и глава британского правительства Тереза Мэй обсудят дополнительное миграционное соглашение и обеспечение безопасности во французском лагере Кале, сообщает в четверг британская газета Guardian.

"Эти планы касаются финансирования и усиления безопасности на британской границе", - приводит она слова представителя британского правительства.

По данным издания, речь идет о выделении Британией дополнительных 44 млн фунтов стерлингов. Таким образом, общая сумма, которую Лондон потратит на борьбу с миграционной проблемой в Кале за период с 2016 года, превысит 150 млн фунтов стерлингов.

Ожидается, что Макрон и Мэй проведут переговоры в четверг в городе Сандхерст. Стороны обсудят заключение дополнительного соглашения о франко-британском пограничном контроле, которое дополнит соглашение Ле Туке.

Соглашение Ле Туке, определяющее принципы британского пограничного контроля на французской стороне пролива Ла-Манш, было заключено между сторонами в 2003 году. В рамках двусторонних договоренностей, в частности, было установлено, что Британия сможет разместить пограничные пункты на французской территории в Кале.

Стихийный лагерь был образован нелегальными мигрантами в Кале в 2002 году. В определенный момент в нем проживало более 10 тыс. человек.

В конце 2016 года французские власти демонтировали "джунгли" в Кале и распределили нелегальных мигрантов в специальные центры. Однако впоследствии сотни мигрантов вернулись в пограничный город в надежде попасть в Великобританию.