Эксперт оценил принятый Радой закон по Донбассу

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Принятие Верховной радой Украины закона по Донбассу негативно отразится на процессе мирного урегулирования, пропасть между Донбассом и Киевом лишь возрастет, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Этот закон существенно ухудшает отношения между Россией и Украиной и оказывает негативное влияние на все процессы происходящие между странами. Закон еще больше увеличивает пропасть между Киевом и Донбассом", - сказал Чеснаков "Интерфаксу".

При этом он обратил внимание, что закон вызвал неоднозначную реакцию даже в украинском политическом поле.

"Показательно, что украинские эксперты подчеркивают - именно Киев ставит законодательные преграды для выполнения Минских соглашений", - сказал Чеснаков.