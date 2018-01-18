В Германии из-за урагана "Фредерике" остановлено движение поездов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Ураган "Фредерике", обрушившийся в четверг на Нидерланды и северо-запад Германии, стал причиной остановки работы железнодорожного и авиа- транспорта.

Из-за "Фредерике" сначала было полностью остановлено движение пригородных поездов и поездов дальнего следования в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Нижняя Саксония. Позднее оператор железных дорог страны Deutsche Bahn объявил о прекращении железнодорожного сообщения по всей стране.

В аэропорту Кельн/Бонн были временно отменены все рейсы. Один из терминалов аэропорта в городе Падерборн был эвакуирован из-за сильного повреждения крыши, которая грозила обвалиться.

В Гамбурге зарегистрировано не менее 125 дорожно-транспортных происшествий.

Ранее стало известно, что в Нидерландах из-за шторма был объявлен максимальный уровень опасности.

В амстердамском аэропорту Схипхол из-за урагана в первой половине дня отменили все рейсы. Как сообщил представитель аэропорта агентству AFP, полеты частично возобновили после полудня.

Железнодорожное движение в Нидерландах было также практически полностью остановлено. Исключение составили две локальные железные дороги в Гронингене и в провинции Лимбург.

Порывы шквалистого ветра в эпицентре "Фредерике" достигали скорости 140 км/ч, отмечает Deutsche Welle. Ураган движется на восток Европы и в ночь на пятницу достигнет территории Польши.

Это уже второй шторм в Германии в 2018 году, в самом начале года по стране прошел ураган "Бурглинд".