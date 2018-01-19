Россельхознадзор с 22 января запретит поставки яблок из Боснии и Герцеговины

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 22 января запрещает поставки яблок из Боснии и Герцеговины.

Как сообщает служба, эта мера принята "в целях обеспечения фитосанитарной безопасности Российской Федерации".

Служба не исключает, что под видом яблок из этих стран в РФ ввозятся фрукты из Польши, поставки из которой запрещены в рамках продэмбарго.

Согласно сообщению, при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии яблок, поступивших в сопровождении фитосанитарного сертификата национальной организации по карантину и защите растений Боснии и Герцеговины, на упаковочном материале обнаружена маркировочная этикетка и следы перемаркировки, которые свидетельствовали о том, что яблоки выращены в Польше.

Запрет будет действовать до проведения двусторонних переговоров на экспертном уровне с компетентной службой Боснии и Герцеговины.

Партии яблок, отгруженные до 22 января, будут подвергаться углубленному карантинному фитосанитарному контролю.