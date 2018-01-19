Поддерживавший ИГ немецкий рэпер Deso Dogg убит в Сирии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Рэпер из Германии Денис Кусперт (Deso Dogg), воевавший на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), убит в Сирии, передает в пятницу телеканал "Аль-Арабия".

По его данным, музыкант был убит накануне в результате авиаудара на территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Кусперт считался одним из наиболее известных западных пропагандистов ИГ, он неоднократно появлялся в роликах исламистов, в том числе на видеозаписи обращения экстремистов к мусульманам Кавказа.

Рэпер с 1995 года записал три альбома и завершил свою творческую деятельность в 2010 году. В 2014 году музыкант присягнул на верность боевикам ИГ.

В 2015 году госдепартамент США внес Кусперта в список особо опасных международных террористов.