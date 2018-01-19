Погибший в Донбассе наблюдатель ОБСЕ был гражданином Молдавии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сотрудник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Виталий Зара, погибший 18 января в городе Краматорске Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия, был гражданином Молдавии.

"Гражданин Молдовы Виталий Зара работал в Луганской наблюдательной группе с июля 2015 года, служил в Северодонецке, Луганске и Кадиевке", - сообщатся на странице СММ ОБСЕ в соцсети Facebook в пятницу.

Как сообщалось, Зара в четверг утром ехал на такси по Краматорску, автомобиль попал в ДТП. Наблюдатель СММ ОБСЕ погиб на месте происшествия.