В Конгрессе США отклонили идею процедуры импичмента Трампу

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США не поддержала инициативу конгрессмена Эла Грина (демократ от Техаса) о начале процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, сообщает Associated Press.

На голосовании в пятницу 355 конгрессменов высказались против инициативы, 66 проголосовали "за".

Грин вынес на голосование инициативу об импичменте Трампу, обвинив президента США в "разжигании ненависти и враждебности".

Это вторая попытка Грина после того, как его попытка выдвинуть на голосование проект импичмента президенту была отклонена в декабре 2017 года.