Глава МИД Украины анонсировал встречу Порошенко и Трампа в Давосе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин

"Конечно, президент будет разговаривать с Трампом", - сказал Климкин в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером, говоря о предстоящих встречах главы украинского государства в Давосе.

Отвечая на вопрос, будет ли Порошенко общаться с Трампом наедине или в формате общей встречи, Климкин сказал: "О чем можно разговаривать в формате общей встречи? Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать вопрос и очень чувствительные вопросы в формате каком-то очень общем".