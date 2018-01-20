Что случилось этой ночью: суббота, 20 января

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Twitter обнаружил еще 1062 аккаунта, с которых якобы публиковалась "российская пропаганда" во время президентской кампании в США. Администрация соцсети заблокировала их и пообещала разослать оповещения всем пользователям, читавшим "пропагандистские" посты.

- По сообщениям СМИ, в центре Москвы у станции метро "Маяковская" таксист повздорил с пассажирами и открыл по ним стрельбу. Водитель сделал пять выстрелов, после чего скрылся. По меньшей мере один человек госпитализирован.

- Ракета-носитель Atlas V с американским спутником GEO-4 для отслеживания пусков баллистических ракет была успешно запущена компанией United Launch Alliance с космодрома на мысе Канаверал в ночь на субботу.

- В Петербурге произошел пожар в одном из зданий Военно-морского института - старейшего ВУЗа в городе.