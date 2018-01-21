Державшие детей в цепях супруги из США надеялись получить свое реалити-шоу

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Супруги Дэвид и Луиз Турпин, в доме которых обнаружили 13 их детей, прикованными в кроватях, планировали завести 14-го ребенка, сообщает Mirror со ссылкой на заявление сводного брата Луиз.

По его словам, Турпины рассчитывали получить контракт с телеканалом на собственное реалити-шоу.

"Она часто говорила, что они идеальные герои для телевидения и будут более популярны, нежели персонажи реалити-шоу "Джон, Кейт и восемь детей", - сказал Билли Ламберт, сводный брат Луиз Турпин. Он уточнил, что семья его родственницы специально переехала в Калифорнию, чтобы быть ближе к Голливуду.

16 января полиция Калифорнии обнаружила в доме супругов 13 человек, прикованных к собственным кроватям. По предварительной информации, все жертвы - дети Турпинов в возрасте от двух до 29 лет.

49-летней Луиз и 57-летнему Дэвиду предъявлены обвинения по 75 фактам нарушения закона, в том числе, в пытках, незаконном лишении свободы, жестоком обращении с детьми, жестоком обращении с совершеннолетними, находящимися в зависимом положении. Оба отвергли обвинения.

Турпины были знакомы с детства, и Дэвид похитил Луиз, когда она училась в школе, чтобы пожениться. Ему удалось убедить учителей отпустить с ним 16-летнюю девушку. Их нашли и вернули домой, но затем мать Луиз разрешила ей встречаться с более взрослым молодым человеком.

Полиция узнала о том, что дети держатся в заточении в собственном доме, когда 17-летней девушке удалось сбежать. При этом она, как и ее братья и сестры, страдала от недоедания, поэтому полицейские сначала решили, что перед ними ребенок 12 лет.