Москва напомнила Вашингтону о предложении улучшить отношения

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Вашингтоне начинают понимать абсолютную ненормальность текущего положения в российско-американских отношениях, предлагают Москве предпринять шаги на украинском направлении как предлог для их выправления, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нас обнадеживает то, что в последнее время со стороны некоторых членов Конгресса, политологических кругов США, некоторых дипломатов негромко, в доверительных разговорах признаются абсолютная ненормальность такой ситуации и необходимость ее выправлять. Правда, все при этом говорят, что не правы были те, кто нас пытался загнать в угол",- сказал Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Они говорят, что понимают, что "перебрали" в этом вопросе, но предлагают нам сделать какой-нибудь шаг, чтобы они могли сказать, что Россия "подвинулась". Эта психология, конечно, не может не вызывать ощущение того, что великодержавный менталитет не служит добрую службу США. Они предлагают сделать что-то по Украине",- добавил он.

По словам министра, "по мере того, как США втягиваются в этот очень неблаговидный процесс и видят, что Россия действует спокойно , без истерик (где-то мы ответили, но, я бы сказал, по минимуму), мы продолжаем двигаться вперед нашим курсом, продвигать свою политику по урегулированию конфликтов, работать на рынках, где американцы хотели бы нас потеснить, это начинает раздражать тех людей, которые двигали русофобскую повестку дня". "Это печально",- заключил он.

Российские предложения по налаживанию отношений с США остаются в силе, напомнил глава МИД. "Мы никогда не "встаем в позу", а стараемся понять контекст тех действий, которые предпринимают американцы или другие наши коллеги. В данном случае мы прекрасно понимаем, что имеет место сочетание целого ряда факторов, которые обуславливают такую беспрецедентную агрессивность, как сейчас принято говорить, американского истеблишмента", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".

"Главный фактор - демократы не могут пережить свое поражение, вложив столько сил и предприняв столько действий, в том числе по снятию Берни Сандерса "с пробега", о чем сейчас мало хотят вспоминать. Это было прямое манипулирование избирательным процессом в грубейшее нарушение Конституции США", - отметил министр.

По его словам, "второй фактор - это то, что большая часть Республиканской партии также оказалась в ситуации, когда они получили внесистемного президента, который "не пророс" сквозь все ступени республиканского истеблишмента и который "на поляне" республиканцев получил голоса избирателей в ходе праймериз".

"Третий элемент среди многих других, который я выделю отдельно, - это ощущение утраты возможности влиять на все процессы в мире в интересах США. Может быть, это парадоксально звучит, но это так. Это будет ощущаться очень длительный период", - сказал С.Лавров.

"Ощущение того, что не все поддается решению из одного центра, также проявляется в русофобской кампании. Есть еще Китай и другие большие страны, многие из которых, может быть, предпочитают не замечать американские эксцессы. В нашем случае это сделать трудно, потому что первые две причины - поражение демократов и разлом системы - сразу каким-то образом привели к тому, что на нас "показали пальцем", - добавил министр.