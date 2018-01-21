На Украине остались обесточенными 174 населенных пункта в трех областях

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Без энергоснабжения по состоянию на 19:00 воскресенья остаются 174 населенных пункта в трех областях Украины, обесточенные ранее из-за непогоды, сообщает официальный сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Остаются обесточенными 174 населенных пункта в трех областях (Одесская - 126, Черкасская - 44 и Донецка - 4)", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы ведутся, в частности, в городе Вилково Одесской области, где для энергообеспечения насосной станции и больницы города привлечены две передвижных электростанции ГСЧС. В городской больнице оборудован пункт обогрева для жителей города. Населенный обеспечен пункт водоснабжением и частично обеспечен теплоснабжением.

Также в ведомстве сообщают, что движение транспорта на автодороге М-05 "Киев - Одесса" полностью разблокировано и обеспечено по двум полосам в обоих направлениях. Местами возникает временное замедление движения, связанное с гололедом.

Для оперативного оказания помощи в буксировке транспортных средств на автодороге М-05 "Киев - Одесса" в пределах Черкасской и Кировоградской областей выставлено 12 постов (Черкасская - девять, Кировоградская - три) с автомобилями повышенной проходимости ГСЧС. К расчистке дороги и оказанию помощи в буксировке транспорта привлечено 52 единицы техники и 110 сотрудников от Укравтодора и ГСЧС. 21 января силами ГСЧС было отбуксировано 70 единиц техники и оказана помощь 98 лицам.