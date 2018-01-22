Семеро погибших при теракте в Кабуле украинцев работали в афганской авиакомпании

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк подтвердил информацию о семи гражданах Украины, погибших в результате теракта в Кабуле.

"На сегодняшний день подтверждена гибель семи граждан Украины. Данные по всем этим гражданам у нас есть. В Афганистане работает много украинских авиатехников, все погибшие работали в афганской авиакомпании Kam Air и проживали в отеле Intercontinental", - сказал посол в эфире телеканала "112" в понедельник.

Никитюк отметил, что украинский консул прибудет на место трагедии уже через несколько часов.

Он добавил, что консул должен уточнить окончательную информацию относительно погибших и оформить документы для возвращения тел украинцев на Украину.

Ранее сообщалось о гибели шести граждан Украины.

Президент Украины Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел срочно направить в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, находящимися на месте теракта в Афганистане.

Порошенко также поручил кабмину оказать всю необходимую помощь для семей украинских граждан, погибших в Афганистане.

20 января в Кабуле произошло нападение террористов на гостиницу "Интерконтиненталь". Нападавшие открыли огонь по посетителям. Сообщалось, что террористы взяли в заложники постояльцев отеля и персонал.

По данным МВД Афганистана, в результате атаки на отель, организованной террористами из сети Хаккани убиты 14 иностранных граждан и четверо афганцев.