Заминированный мотоцикл взорвался на рынке в Таиланде

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Заминированный мотоцикл взорвался на рынке в провинции Яла на юге Таиланда, три человека погибли, сообщает в понедельник Bangkok Post.

"Молодой мужчина припарковал мотоцикл возле мясной лавки на рынке Pimolchai в провинции Яла и убежал прочь. Владелица лавки хотела передвинуть мотоцикл, но он взорвался, убив ее и покупателя, который находился рядом", - говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадали 19 человек, они были доставлены в местный госпиталь. Один из пострадавших позже скончался от полученных травм. На рынке в результате взрыва разрушены несколько лавок.

"Полиция оценила вес разорвавшейся бомбы в 20 кг. По их данным, ко взрыву причастна группа боевиков, активная в этом районе, цель которой - подорвать доверие граждан к правительству", - отмечает издание.