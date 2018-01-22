Матвиенко весной посетит Китай

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко планирует весной посетить Китай с визитом, сообщил глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"На весну этого года запланирован визит Валентины Ивановны Матвиенко в Китай. Мы готовимся к этому. Мы рады, что было приглашение", - сказал Бондарев на встрече с военным атташе посольства КНР в Москве Куй Яньвэем.

По словам сенатора, российско-китайские отношения находятся на беспредельно высоком уровне за всю историю и продолжают активно развиваться.