Достигнуто соглашение о поставках Мьянме шести российских истребителей Су-30

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Визит министра обороны России Сергея Шойгу в Мьянму придал дополнительный импульс военно-техническому сотрудничеству с этой страной, достигнута договоренность о покупке истребителей Су-30, заявил журналистам в понедельник замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

"Полагаем, что Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз", - отметил он.

Фомин добавил, что Мьянма также проявляет интерес к морской и сухопутной технике российского производства.

Российские вооружения, подчеркнул он, очень хорошо зарекомендовали себя на службе в Вооруженных силах Мьянмы.

"Это, в частности, вертолеты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, а также истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2", другая техника", - сказал Фомин.

Он напомнил, что в российских военных вузах проходят обучение более 600 мьянманских военнослужащих..Фомин.

Шойгу 20-22 января посетил Мьянму с официальным визитом. В частности, было подписано межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы, прошли переговоры с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунгом Хлайном.