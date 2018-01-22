Порошенко пообещал не медлить с подписанием закона о Донбассе

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко обещает подписать закон "Об особенностях госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" сразу же после того, как документ поступит к нему из Верховной рады.

"Я подпишу сразу же, как проступит этот закон из украинского парламента", - заявил Порошенко на торжественном заседании в понедельник в Киеве по случаю Дня соборности и 100-летия провозглашения независимости Украинской народной республики.

Парламент Украины 18 января принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "страной-агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Документ вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.