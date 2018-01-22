Украинского ученого задержали за попытку вывезти в Иран военную информацию

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Старшего научного сотрудника одного из украинских исследовательских институтов заподозрили в попытке вывезти в Иран военную информацию, касающуюся корабельного гидроакустического комплекса с фрегата проекта "Гетман Сагайдачный".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, ученый был осведомлен о существующем порядке международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, и знал, что информация по принципу построения гидроакустических станций корабельного гидроакустического комплекса относится к специальной информации военного характера.

В то же время, ученый, не будучи субъектом осуществления международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю, и не имея соответствующих разрешительных документов Государственной службы экспортного контроля Украины, решил незаконно вывезти указанную информацию с Украины в Иран.

Ученого задержали в зоне таможенного контроля аэропорта "Борисполь" на основании постановления суда.