Новый обмен пленными в Донбассе собрались провести в феврале

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Второй раунд масштабного обмена пленными в Донбассе запланирован на февраль, сообщил "Интерфаксу" источник в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Украине.

"Второй раунд обмена в формате "всех на всех" пройдет в феврале, уточняются детали и поименные списки обмениваемых лиц, включая именно тех, кто отказывается возвращаться из мест заключения", - сказал источник.

Он сообщил, что окончательные данные о пленных и дата обмена будут согласованы в рамках встречи контактной группы в Минске.

Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева сообщила, что стороны на встрече в Минске 18 января обменялись списками пленных.

Первый раунд обмена в формате "всех на всех" в Донбассе прошел 27 декабря. В ходе обмена Киеву были переданы 74 украинских военных, в самопровозглашенные республики Донбасса вернулись 233 человека.