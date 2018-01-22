Пучдемон отверг наличие связей между Каталонией и Россией

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Бывший глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон заверил в понедельник, что у каталонских властей нет незаконных связей с Россией, сообщает в понедельник газета La Vanguardia .

Он призвал сомневающихся посетить Каталонию и убедиться в отсутствии связей Каталонии с Россией, Венесуэлой или Северной Кореей.

Газета El Pais после прошедшего в Каталонии референдума о независимости писала, что "хакеры из России и Венесуэлы занимаются искажением и неверным толкованием информации, связанной с Каталонией и Испанией". В газете публиковались материалы, в которых утверждалось, что российские хакеры помогают сепаратистам, а российские СМИ пытаются использовать конфликт в Каталонии для ослабления ЕС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения Испании в адрес России о вмешательстве в ситуацию вокруг Каталонии бездоказательны и наносят ущерб отношениями Москвы и Мадрида.

В ноябре в эфире барселонской радиостанции RAC1 специальный представитель Комитета по культурным связям с заграничными странами КНДР Алехандро Као де Бенос заявлял, что правительство Каталонии просило помощи у Северной Кореи на случай успешного исхода референдума о независимости.

В понедельник Пучдемон прибыл в Данию из Бельгии для участия в дискуссии в Копенгагенском университете.