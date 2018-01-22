Уровень террористической угрозы в Бельгии понижен с третьего до второго

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Уровень террористической угрозы в Бельгии понижен в понедельник с третьего до второго по четырехбалльной шкале.

"Второй общий уровень не означает непосредственной угрозы теракта", - пояснил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, которого цитируют бельгийские СМИ.

Он отметил, что в стране существует своя культура безопасности, и "в последние годы она была усилена".

По его словам, военные, которые в Бельгии уже не один год являются неотъемлемой частью городского пейзажа, не исчезнут с улиц. Но их число будет "пропорциональным угрозе". Глава правительства при этом не назвал никаких цифр.

Уровень террористической угрозы в Бельгии был поднят после ноября 2015 года, когда террористы атаковали брюссельский международный аэропорт и одну из станций столичного метро. Второй уровень означает "маловероятную" угрозу, в то время как третий - "возможную и вероятную" угрозу".