НАСА сократило присутствие в соцсетях из-за остановки работы правительства США

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - НАСА приостановило свою деятельность в социальных сетях на время прекращения работы федерального правительства США, которое находится в простое из-за не принятого до сих пор закона о продлении финансирования деятельности государственных учреждений.

"Извините, но мы не будем писать в твиттер и отвечать на комментарии на время остановки работы правительства. Все публичные мероприятия НАСА отменены или отложены на неопределенный срок. Мы постараемся вернуться как можно скорее. Приносим свои извинения за неудобства", - говорится в сообщении агентства в твиттере.

Аналогичные сообщения были размещены в аккаунтах в инстаграме и фейсбуке.

A post shared by NASA (@nasa) on Jan 22, 2018 at 8:43am PST

Федеральное правительство США временно прекратило свою работу 20 января после того, как Сенат США не поддержал законопроект о продлении финансирования работы правительства.

В понедельник 22 января американские законодатели вновь предпримут попытку разрешить разногласия по бюджетным вопросам. Ожидается, что сенаторы проведут процедурное голосование по законопроекту о продлении финансирования правительства до 8 февраля. Аналогичная попытка проголосовать по законопроекту провалилась накануне.