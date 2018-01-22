Встреча Волкера и Суркова состоится в Дубае

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер планирует посетить Украину на этой неделе, а затем встретится с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Дубае. Об этом сообщает украинская служба "Голоса Америки" в понедельник со ссылкой на комментарий самого политика.

"Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, Волкер в среду, 24 января, поедет на восток Украины, а уже 25 января проведет встречи с украинскими должностными лицами в Киеве", - говорится в сообщении.

После этого, в пятницу, 26 января, в Дубае Волкер планирует встретиться с Сурковым.

"Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии", - пишет издание.

При этом Волкер назвал "шагом назад" прошлую встречу с Сурковым, прошедшую 13 ноября 2017 года в Белграде, отметив, что РФ была не готова к восприятию идеи о введении полноценной миротворческой миссии ООН на Донбасс. "Это была приязненная встреча и позитивная дискуссия, но это был шаг назад. Мы увидим, что будет на нашей следующей встрече", - сказал спецпредставитель США.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча КВолкера и Суркова состоится в ближайшее время.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Интерфаксу", что "встреча согласована и запланирована в ближайшие четыре-пять дней" и пройдет "не в Сербии, как ранее, а, предварительно, в одной из восточных стран".