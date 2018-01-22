Главные новости
В миреСенат США проголосовал за возобновление работы правительстваСпортЧлена сборной России по шорт-треку Виктора Ана не допустили к ОИ-2018ЭкономикаРФ впервые вышла на второе место в мире по экспорту зерна
В мире

Восемь шахтеров пострадали из-за вспышки метана в Донецкой области Украины

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В результате вспышки метана на частном предприятии "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая область Украины) получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы восемь горняков. Об этом сообщает глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский.

"8 шахтеров пострадали в результате вспышки метана на 12 южной бис лаве блока 10 частного предприятия "Шахтоуправление "Покровское". Они получили ожоги различной степени и доставлены в Краматорскую больницу", - написал он на своей странице в фейсбуке в понедельник вечером.

По словам главы администрации, ЧП произошло в 16:22 понедельника, когда в шахте находились 406 человек, непосредственно на аварийном участке работали 37 горняков.

"Все горняки оповещены об аварии и выведены на поверхность. Работы на блоке 10 приостановлены до выяснения обстоятельств и причин происшествия", - добавил Жебривский.

Теги: Украина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Сенат США проголосовал за возобновление работы правительстваСенат США проголосовал за возобновление работы правительства
Федеральные учреждения смогут получать финансирование до 8 февраля; до тех пор демократы и республиканцы должны прийти к соглашению по иммиграционному законодательствуПодробнее
В боях у Африна погибло не менее 45 человек с обеих сторонВ боях у Африна погибло не менее 45 человек с обеих сторон
Данных о потерях турецкой армии до сих пор нетПодробнее
Сенат США договорился о временном восстановлении работы правительстваСенат США договорился о временном восстановлении работы правительства
Демократы и республиканцы согласились принять закон о финансировании правительства и отдельно обсудить спорный вопрос по мигрантамПодробнее
Иракские курды предложили Африну свою помощь в борьбе с ТурциейИракские курды предложили Африну свою помощь в борьбе с Турцией
В выходные "Сирийская свободная армия" и турецкие военные начали операцию против курдского ополченияПодробнее
Лондон заявил о необходимости укреплять оборону перед лицом "российской угрозы"Лондон заявил о необходимости укреплять оборону перед лицом "российской угрозы"
В Великобритании считают, что Россия своими действиями в Сирии демонстрирует опасный военный потенциалПодробнее
Курды заявили о жертвах среди мирных жителей после ударов Турции по сирийскому АфринуКурды заявили о жертвах среди мирных жителей после ударов Турции по сирийскому Африну
Глава МИД Турции опровергает эти сообщенияПодробнее
МИД Украины проверит информацию о погибших в Кабуле семи гражданах страныМИД Украины проверит информацию о погибших в Кабуле семи гражданах страны
Киев продолжает работу с властями АфганистанаПодробнее
В Совбезе ООН в понедельник обсудят ситуацию в Сирии в связи с операцией АнкарыВ Совбезе ООН в понедельник обсудят ситуацию в Сирии в связи с операцией Анкары
Глава МИД Турции предостерегает страны от "перехода на сторону террористов"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
19 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 19 января9 фото
19 января
Фотохроника 19 января
Празднование Крещения11 фото
19 января
Празднование Крещения
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСенат США проголосовал за возобновление работы правительстваСпортЧлена сборной России по шорт-треку Виктора Ана не допустили к ОИ-2018ЭкономикаРФ впервые вышла на второе место в мире по экспорту зернаВ РоссииКабмин РФ запретил мессенджерам и соцсетям сообщать о работе со спецслужбамиВ РоссииСуд решил ликвидировать обеспечивающий работу штаба Навального фондВ РоссииКомитет Госдумы выступил против приравнивания совместного проживания к браку

ФСБ потребовала от ряда предприятий остановить производство на время ЧМ-2018

ФСБ потребовала от ряда предприятий остановить производство на время ЧМ-2018Предписания получили организации, которые работают с любого рода опасными веществами Подробнее

Палата представителей США одобрила возобновление работы правительства

Россия выделила контртеррористическому управлению ООН $2 млн

С 2019 года РФ будет вносить в бюджет организации по $500 тысяч в год Подробнее

Военные США обнаружили у своего восточного побережья корабль-разведчик РФ

Посольство США в столице Гаити закрылось из-за беспорядков

Сенат США проголосовал за возобновление работы правительства

Сенат США проголосовал за возобновление работы правительстваФедеральные учреждения смогут получать финансирование до 8 февраля; до тех пор демократы и республиканцы должны прийти к соглашению по иммиграционному законодательству Подробнее

Еврогруппа похвалила Грецию за оздоровление финансовой системы

Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции у Африна

Тиллерсон и Джонсон обсудили уход Асада от власти

Трамп поедет в Давос после принятия закона о временном финансировании правительства США

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru