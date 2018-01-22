Новый президент Либерии Джордж Веа приведен к присяге

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Бывший либерийский футболист Джордж Веа приведен к присяге в качестве нового президента страны, сообщает в понедельник газета The Guardian.

Церемония инаугурации прошла на футбольном стадионе в столице Либерии Монровии.

На промежуточных выборах в конце декабря он получил поддержку более 60% избирателей.

"Эта победа была бы невозможной без молодежи этой страны, женщин этой страны", - заявил он во время инаугурации.

Во время своей предвыборной кампании Веа пообещал бороться с нищетой, высоким уровнем безработицы и коррупцией.

Веа впервые баллотировался на пост президента в 2005 году, но тогда проиграл Элен Джонсон-Серлиф, которая стала первой женщиной-президентом в Африке. В 2011 году он также предпринял попытку стать президентом, но снова проиграл ей же.

В 1995 году Веа был признан игроком года по версии ФИФА, лучшим футболистом Европы и лучшим африканским футболистом года.