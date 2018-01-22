Республиканцы потребовали проверить расследование ФБР о почте Клинтон

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Члены палаты представителей от Республиканской партии США потребовали назначить второго спецпрокурора для проверки расследования ФБР, связанного со скандалом вокруг почты экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, сообщает в понедельник издание The Hill.

Причиной такой инициативы стало сообщение о том, что в распоряжении ФБР отсутствует рабочая переписка между двумя сотрудниками бюро, которые занимались расследованием скандала с личной почтой Клинтон.

По данным издания, в пропавшей переписке сотрудники ФБР - Питер Страк и Лиза Пейдж - негативно высказывались о Дональде Трампе, который в то время являлся кандидатом в президенты США. Работники бюро также писали о том, что столкнулись с "давлением", пытаясь закрыть дело против Клинтон, когда Республиканская партия решила выдвинуть кандидатом в президенты Трампа.

При этом The HIll подчеркивает, что Cтрак и Пейдж участвовали в расследовании по "российскому делу", которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Помимо этого, Страк играл важную роль в ходе расследования по делу об электронной почте Клинтон.

В свою очередь, демократы подвергли критике требование республиканцев назначить второго спецпрокурора на фоне скандала с ФБР. По их мнению, это очернит репутацию бюро и помешает проведению расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы в 2016 году.

В минувшее воскресенье сенатор, республиканец Рон Джонсон направил директору ФБР Кристоферу Рэю письмо, в котором обратился с просьбой объяснить причину "пропажи" переписки между Страком и Пейдж. Помимо этого, сенатор попросил предоставить информацию о личной переписке между двумя сотрудниками ФБР, которую они могли вести посредством личных телефонов и личной электронной почты.

В прошлом году в ходе предвыборной кампании соперник Трампа Хиллари Клинтон подверглась жесткой критике за использование личной электронной почты в служебных целях в период работы госсекретарем в 2009-2013 годах. В результате ФБР начало расследование этого дела, но в июле 2016 года прекратило его без предъявления официальных обвинений.