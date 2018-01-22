В боях у Африна погибло не менее 45 человек с обеих сторон

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Не менее 26 бойцов курдских военизированных формирований погибли с момента начала операции турецкой армии "Оливковая ветвь", сообщает в понедельник агентство ЭФЭ со ссылкой на очевидцев.

По его информации, за аналогичный период в боях с курдами погибли 19 бойцов вооруженных формирований сирийской оппозиции, поддерживающей Турцию. Данных о потерях в рядах турецкой армии не поступало.

Таким образом, число погибших, по последним данным, составляет не менее 45 человек.

Ранее некоторые СМИ передавали информацию о более 20 погибших мирных жителях в районе Африна.

Операция Турции "Оливковая ветвь" против курдского ополчения в Африне на севере Сирии началась в минувшую субботу с авианалетов и артобстрела. В воскресенье она перешла в наземную фазу с применением танков и другой бронетехники.