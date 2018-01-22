Трамп поедет в Давос после принятия закона о временном финансировании правительства США

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент США во вторник отправится на Всемирный экономический форум в Давосе, если все пойдет по плану, заявила в понедельник в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"На данный момент, если днем все пойдет так, как ожидается, и правительство вернется к работе, то, согласно нашим данным, делегация президента отправится завтра", - сказала Сандерс.

Ранее Сандерс заявляла, что при продолжающихся разногласиях по финансированию в сенате поездка Трампа в Давос остается под вопросом.

В конце прошлой недели сенаторы США не смогли согласовать законопроект о продлении финансирования деятельности федерального правительства США, что привело к остановке его работы 20 января в 8:00 по московскому времени. В понедельник сенат США согласился на временное продление финансирования работы федерального правительства.

Давосский форум 2018 года пройдет с 23 по 26 января.