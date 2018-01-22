Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции у Африна

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Военнослужащий армии Турции погиб в ходе операций на севере Сирии, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на данные турецкого военного командования.
"Один из наших героических солдат принял мученическую смерть во время боев", - отметили в турецкой армии.
Таким образом, отмечают СМИ, речь идет о первом погибшем турецком военнослужащем с момента старта операции "Оливковая ветвь" в Сирии.
На выходных турецкие вооруженные силы начали военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских военизированных формирований в районе сирийского города Африн.