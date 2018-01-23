Россия выделила контртеррористическому управлению ООН $2 млн

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Россия решила в добровольном порядке внести в бюджет недавно созданного Управления ООН по контртерроризму $2 млн, сообщили в постоянном представительстве РФ при Всемирной организации.

"Правительством РФ принято решение о внесении единовременного добровольного взноса в бюджет Управления ООН по контртерроризму (УКТ) в размере 2 млн. долларов США", - говорится в распространенном сообщении дипмиссии.

Отмечается, что Россия будет также ежегодно выделять на финансирование деятельности УКТ $500 тыс., начиная с 2019 года.

"Перед новым Управлением стоит ряд важных задач, прежде всего в плане оказания технического содействия государствам, наиболее подверженным угрозам терроризма. РФ теперь вносит и финансовый вклад в реализацию этих усилий в качестве одного из крупных доноров ООН в области борьбы с терроризмом", - подчеркивается в сообщении.