Палата представителей США одобрила возобновление работы правительства

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Палата представителей американского конгресса вслед за сенатом одобрила продление финансирования работы федерального правительства США до 8 февраля, свидетельствуют итоги голосования.

"За" законопроект проголосовали 266 конгрессменов, "против" - 150. Теперь документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Таким образом, после завершения этого процесса федеральное правительство США сможет возобновить работу до 8 февраля.

В конце прошлой недели сенаторы США не смогли согласовать законопроект о продлении финансирования деятельности федерального правительства США, что привело к остановке его работы 20 января в 8:00 по московскому времени.

Камнем преткновения стал вопрос о статусе нелегальных мигрантов и их детей. Демократы настаивали на защите от депортации детей, прибывших в США несовершеннолетними, а республиканцы отказались обсуждать этот вопрос до принятия законопроекта о продлении финансирования работы правительства. Скандальные заявления Трампа об иммигрантах из Гаити и Африки, о которых сообщалось на прошлой неделе, лишь обострили напряженность в конгрессе.

В итоге документ сенатом США принят не был. Не менее 60 сенаторов должны были поддержать законопроект для того, чтобы он был принят, но он получил лишь 50 голосов "за" и 49 "против".

Проблемным моментом, помимо ситуации со статусом мигрантов, также считался бюджет министерства обороны. Республиканцы предложили увеличить объем средств, выделяемых на оборону, тогда как демократы требовали расширить невоенные статьи бюджета.

Кроме того, партии разошлись во взглядах на финансирование социального страхования.

C 1978 года федеральное правительство США уже 18-й раз временно прекращает свою работу. В предыдущий раз работа правительства США приостанавливалась в 2013 году, когда сенаторы-республиканцы выражали несогласие с демократами из-за реформы здравоохранения.