ВМС США опровергли сообщение о предупредительных выстрелах с иранских кораблей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пятый флот ВМС США опроверг сообщение иранских СМИ об инциденте между военными кораблями Ирана с одной стороны и США и Саудовской Аравии с другой. Об этом сообщает во вторник агентство Associated Press.

Ранее иранские СМИ сообщили, что в ходе учений военно-морских сил Исламской республики в Ормузском проливе, иранские корабли сделали предупредительные выстрелы при приближении американского и саудовского кораблей, которые подошли на опасное расстояние для отслеживания хода учений.

По словам пресс-секретаря Пятого флота ВМС США Хлои Морган, американский корабль получил лишь радиосообщение.