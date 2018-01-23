На Сахалине сообщили о снятой угрозе цунами для Тихоокеанского региона

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Международный Тихоокеанский центр предупреждения цунами (Гонолулу) объявил полную отмену угрозы цунами, сообщили агентству "Интерфакс" в центре предупреждения цунами Сахалинского управления гидрометслужбы.

"Тихоокеанский центр предупреждения цунами только что выпустил итоговый бюллетень с сообщением об отмене угрозы цунами для всего Тихоокеанского региона", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,9 произошло у берегов Аляски (США) во вторник в 20:32 по сахалинскому времени (12:32 по Москве), эпицентр находился в заливе Аляска. После этого на море были замечены 10-метровые волны.

Позже во вторник власти Аляски призвали местных жителей эвакуироваться из-за угрозы цунами.