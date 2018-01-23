Операционный директор Twitter Ното перешел на пост CEO SoFi

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Twitter Incorporated, владеющая одноименным сервисом микроблогов, объявила об отставке главного операционного директора компании Энтони Ното.

"22 января он уведомил руководство Twitter, что покинет свой пост, чтобы занять должность главного исполнительного директора другой компании", - говорится в сообщении Twitter. Обязанности Ното, касающиеся коммерческой деятельности компании, возьмут на себя другие члены команды, отмечается в пресс-релизе.

Тем временем, компания Social Finance Inc. (SoFi), ориентированная на технологии для финансового сектора, сообщила о назначении 49-летнего Ното главным исполнительным директором и членом совета директоров с 1 марта. Том Хаттон, временно исполнявший обязанности CEO SoFi, станет неисполнительным председателем совета директоров компании, говорится в пресс-релизе SoFi.

"Совет директоров SoFi пришел к единому мнению о том, что глубокое понимание технологий, потребительского сектора и финансового бизнеса, которое есть у Э.Ното, делает его идеальной кандидатурой на пост CEO компании", - отмечается в сообщении.

SoFi является одним из наиболее дорогих стартапов в сфере технологий для финансового сектора.

Акции Twitter теряют в цене 2,3% в начале торгов во вторник.

Twitter в последние годы переживал затяжной кризис. Осенью 2016 года стало известно, что рассматривается продажа всей компании или отдельных сервисов, однако позднее от этой идеи отказались из-за отсутствия интереса инвесторов.

По итогам 2016 года Twitter получил чистый убыток в $457 млн против $406 млн в 2015 году, выручка увеличилась на 14% - до $2,5 млрд, скорректированная EBITDA повысилась до $751 млн при прогнозировавшихся компанией от $700 млн до $715 млн.