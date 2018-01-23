Большинство американцев не поверили в способность Трампа разрешить кризис с ядерным оружием

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Большинство американцев (60%) не верят, что президент страны Дональд Трамп смог бы ответственно подойти к решению вопроса о том, следует ли применять ядерное оружие против других стран, сообщает во вторник телеканал NBC News со ссылкой на совместный опрос с The Washington Post.

Доверяют президенту в вопросе применения ядерного оружия лишь 38% опрошенных. Остальные респонденты затруднились ответить.

Респонденты дают подобные ответы на фоне жестких высказываний Трампа в адрес Северной Кореи. Опрос был проведен в период с 15 по 18 января среди 1005 человек.

После того как Ким Чен Ын заявил, что у КНДР есть возможность нанести ядерный удар по любой точке в США, Трамп написал в твиттере, что его "ядерная кнопка" больше и мощнее.

"Северокорейский лидер Ким Чен Ын недавно заявил, что "ядерная кнопка находится на его рабочем столе все время". Не мог бы кто-нибудь из представителей его истощенного и голодающего режима, пожалуйста, проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает!", - написал он.

В то же время генсек США Рекс Тиллерсон позже заявил о неизбежности переговоров США и КНДР.