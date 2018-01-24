Человек с ножом напал на полицейских в Бельгии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - На вокзале фламандского города Гент патруль железнодорожной полиции применил вечером во вторник огнестрельное оружие против человека, угрожавшего ножом полицейским, сообщили бельгийские СМИ.

"Человек в опасном для жизни состоянии был доставлен в госпиталь", - приводятся в публикациях слова официального представителя прокуратуры Ан Сконьянс, прокомментировавшей, в каком положении находился нападавший.

Прокуратура, отмечают СМИ, расценивает это происшествие как "серьезный инцидент".

Сайт газеты Le Soir ссылается на сведения очевидцев происшествия, согласно которым к полицейским подошел человек, угрожавший им ножом, после чего они открыли огонь. Прокуратура приступила к расследованию обстоятельств инцидента.

Часть территории вокзала закрыта по распоряжению полиции для следственных мероприятий, и периметр безопасности пока не снят. На месте происшествия находится полиция.