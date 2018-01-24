В Афганистане ликвидировали всех напавших на офис организации "Спасем детей" террористов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Антитеррористическая операция в Джелалабаде завершена, силовики ликвидировали всех террористов, напавших в среду утром на представительство правозащитной организации "Спасем детей" в административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщило информационное агентство Pajhwok со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации агентства, силовики находятся внутри здания организации, где обнаружены тела четверых убитых ими террористов.

По данным источника, в результате террористической атаки погибли пять человек, в том числе военнослужащий спецназа, а 25 человек, в том числе пять военнослужащих, получили ранения.