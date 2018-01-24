Макрон рассказал в Давосе о кризисе глобализации

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Глобализация проходит через кризисный этап, и бороться с наступившим кризисом можно только объединившись, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду.

"Давайте не будем наивными, глобализация столкнулась с глубоким кризисом, и с этим вызовом странам и гражданскому обществу необходимо бороться коллективно, чтобы найти и претворить в жизнь общее решение", - заявил Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что прибыл в Давос, чтобы призвать другие страны к действию и подчеркнул важность роли европейских стран в мире.

"Если мы хотим избежать раздробления мира, нам нужна сильная Европа, это совершенно необходимо", - сказал Макрон.